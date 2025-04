Yaras fecham temporada regular do Circuito Mundial de rugby sevens na melhor posição de sua história

Yaras disputaram a 6a e última etapa da temporada regular do SVNS 2024-25 em Singapura neste fim de semana.

Com o resultado, a Seleção terá como último compromisso o Challenger Series, torneio de repescagem que reúne oito países e define os quatro últimos participantes do Circuito Mundial na temporada 2025/2026. A competição ocorre em Los Angeles (EUA), nos dias 3 e 4 de maio.

"Não terminamos do jeito que imaginávamos, mas isso não tira o mérito do que conquistamos ao longo da temporada: melhor posição no Circuito Mundial, maior pontuação da história (33 pontos), quinto lugar em Vancouver (Canadá) com vitória sobre a Austrália e incomodando outras grandes seleções ao longo do ano. Esta equipe é incrível, tenho um respeito enorme por cada uma das atletas. Agora é ir para Los Angeles disputar o Challenger Series com a certeza de que temos ainda mais a entregar", afirmou a treinadora neozelandesa Crystal Kaua.

As Yaras perderam seus quatro jogos em Singapura. Na fase de grupos, derrotas para a China por 19 a 5 e para a Nova Zelândia por 48 a 0. Depois, os reveses foram contra a Irlanda (26 a 10) e os Estados Unidos (26 a 21). Responsável por três tries do Brasil nesta campanha, Thalia Costa chegou a 28 na temporada e fechou entre as cinco principais artilheiras do Circuito Mundial.