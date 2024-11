Ferrari, polêmicas e abstinência sexual: quem é Jake Paul, rival de Tyson?

Ex-ator da Disney, boxeador e abstinência sexual

Início na internet. Jake Joseph Paul nasceu em 17 de janeiro de 1997, em Cleveland, EUA. Ele ganhou notoriedade ao lado de seu irmão Logan Paul, com quem produzia vídeos para o Vine, plataforma onde ambos ficaram famosos.

Carreira na Disney. Sua popularidade o levou a estrelar "Bizaardvark", da Disney. Paul foi retirado da série B em uma decisão mútua entre ele e o Disney Channel, devido a crescentes controvérsias em sua vida pessoal e nas redes sociais. Com uma base crescente de seguidores no YouTube, Paul postava vídeos ousados e pegadinhas que atraíam críticas, especialmente por seus comportamentos extremos. Esse comportamento conflitava com a imagem familiar da Disney, de acordo com o Daily Mail.

Festa na pandemia em 2020. Paul enfrentou acusações de invasão e reunião ilegal durante um saque em um shopping no Arizona em junho. Ele organizou uma festa em julho desrespeitando restrições da pandemia, e, em agosto, sua casa foi alvo de uma operação do FBI, onde foram apreendidas armas e equipamentos eletrônicos relacionados ao protesto Black Lives Matter no Arizona - ele foi acusado de saquear lojas.

Trajetória no boxe e vitória contra Anderson Silva. Jake iniciou sua carreira no boxe em 2018, enfrentando criadores de conteúdo como Deji e KSI. Desde então, conquistou nove vitórias, seis delas por nocaute. No entanto, sua trajetória profissional começou em 30 de janeiro de 2020, quando estreou aos 23 anos enfrentando o boxeador saudita Ali Eson Gib. Paul venceu a luta por nocaute técnico no primeiro round. Em 2022, Paul venceu Anderson Silva por pontos e chegou a derrubar o brasileiro com um soco no último assalto.