Mike Tyson promete trazer "muita dor" para Jake Paul em duelo no boxe

Em meados de agosto, Jake Paul e Mike Tyson trocaram empurrões e aumentaram a rivalidade criada para o aguardado confronto no boxe que está por vir. A pouco mais de um mês para o duelo, o ex-campeão mundial dos pesos-pesados subiu o tom novamente ao projetar o embate com o jovem youtuber nos ringues. Mais acostumado a competir e com uma carreira brilhante na bagagem, o pugilista americano prometeu trazer "muita dor" para seu oponente no dia 15 de novembro, no Texas (EUA).

Durante um recente evento promocional em formato de coletiva de imprensa, chamado 'LF*Go', em Las Vegas (EUA), Tyson falou como tem se preparado para a luta e aproveitou para alfinetar seu oponente. Ao melhor estilo 'sincerão', o veterano projetou que terá que 'caçar' o youtuber no ringue para, então, nocauteá-lo logo no início do combate.

"Não mudou muita coisa, é uma luta para a qual estou treinando. Tenho treinado bem mais duro. É difícil explicar a metodologia de treinos. Mas estou pronto para lutar. Muita dor (ao ser questionado sobre o que planeja trazer para a luta). Se eu não tiver que pegá-lo, vocês podem esperar um nocaute no primeiro round. Prevejo ter que correr atrás desse cara (no ringue) por um ou dois rounds", projetou o ex-campeão mundial dos pesos-pesados.