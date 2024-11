Tyson nega frear uso de cogumelos alucinógenos antes de luta com Jake Paul

Multicampeão no boxe e empresário de sucesso no ramo de maconha, Mike Tyson disse que não vai suspender o uso de cogumelos alucinógenos antes da luta com Jake Paul, marcada para o próximo dia 15, em Las Vegas (EUA). O ídolo do pugilismo falou sobre o tema no podcast "Impaulsive".

Preciso usá-los quando treino. Sempre treino com os meus cogumelos. Uso porque eu me sinto maravilhoso, eles me levam ao paraíso. Caso eu não esteja sob efeitos dos cogumelos… Estarei sob efeito de resíduos deles Mike Tyson

Aos 58 anos, o norte-americano vai encarar um adversário 31 anos mais novo. Tyson fez sua última luta oficial ainda no início do século, mas protagonizou um duelo de exibição contra Roy Jone Jr em 2020.