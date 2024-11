'Não estaria lutando se não fosse a cannabis': Tyson e o negócio da erva

Tyson é uma das celebridades que mais lucrou ao apostar no mercado cannabis - especificamente o de Nova York. Lá, a maconha é legalizada para uso recreativo desde 2020, e a concessão de licença para a venda do produto é liberada desde o fim de 2022.

Tyson é a cara de uma das maiores marcas ligadas à cannabis dos EUA. Ele e os sócios usam a imagem do ex-campeão mundial de boxe para vender maconha e outros produtos.

O maior sucesso do empreendimento é a linha Tyson 2.0. São produtos de maconha que incluem flores, vaporizadores e comestíveis — atenção — no formato de orelha. Sim, é uma alusão à orelha de Evander Hollyfield. Em 1997, Mike Tyson mordeu o adversário durante uma luta em uma das maiores polêmicas da história do boxe.

Empresa de Mike Tyson vende comestíveis de cannabis em formato de orelha Imagem: Divulgação

Em 2023, a marca gerou US$ 150 milhões (cerca de R$ 865 milhões) de receita, segundo a revista Forbes. Deste valor, 30% veio das vendas de cannabis, e o restante da comercialização de acessórios. Em 2019, Mike Tyson chegou a afirmar que gastava US$ 40 mil em maconha por mês. Segundo a lenda do boxe, a cannabis é um estilo de vida.

E dinheiro não é um problema para a lenda do boxe. Em entrevista ao jornal New York Times, em janeiro deste ano, Tyson disse que gostaria de solidificar um legado como pioneiro no mercado de cannabis nos Estados Unidos. "Isso é mais importante para mim do que ganhar dinheiro".