F1 em São Paulo: veja qual a previsão de chuva e onde assistir à sprint

A Fórmula 1 recebe sua 21ª etapa da temporada 2024 com o GP de São Paulo, que começou na sexta (1°) e termina com a corrida no domingo (3).

A corrida sprint e a sessão que define o grid da prova tradicional estão programados para este sábado (2): a primeira etapa, às 11h, e a segunda, às 15h — ambos no horário de Brasília.

Vai chover em Interlagos? É possível que sim. De acordo com a previsão do tempo da Weather, há só 7% de chance de dilúvio durante a sprint, mas este índice sobe até 40% para o horário do treino classificatório.