Sem pressa: camarote da F1 tem clima relax com frutos do mar e vinho

Além disso, os convidados podem dar uma volta pelo circuito e andar pelo pit lane, onde os carros se alinham antes de sair para a pista - mas apenas em horários marcados, três a cada dia, distribuídos nos momentos de intervalo da F1.

Placas com imagens de Ayrton Senna são assinadas pelo Instituto que leva o nome do piloto Imagem: Pietra Carvalho/UOL

Quem desce para a área dos boxes pode ver os engenheiros trabalhando e, com alguma sorte, encontrar algum piloto. Nesta sexta, Kimi Antonelli arriscou dar alguns "tchauzinhos" ao ouvir seu nome, enquanto conversava com os engenheiros da Mercedes já depois do final do dia. O italiano, de apenas 18 anos, será piloto principal da equipe a partir de 2025.

Mas a grande atração ao longo do dia são os comes e bebes e instalações especiais: um troféu com todas as equipes que venceram o GP de São Paulo está disponível logo na entrada da área VIP, além de vários telões com fotos de Ayrton Senna e frases de grandes personalidades falando sobre o piloto brasileiro, morto há 30 anos.

Simuladores são mais uma "distração" de Área VIP em meio às atividades do final de semana Imagem: Pietra Carvalho/UOL

Já quando o assunto é cardápio, vários estandes disponibilizam pratos que vão de frutos do mar à pizza — combinando com a diversidade de idiomas do ambiente, em que é comum encontrar até funcionários que falam apenas inglês, além, é claro, da "invasão argentina" dos fãs de Franco Colapinto, já muito comentada essa semana.