F1: Problemas com ingressos deixam fãs de fora e geram caos em Interlagos

Filas enormes, falta de informação e confusão

A fila em frente à central de atendimento começou a se formar por volta das 9h desta sexta (1º). Pessoas que adquiriram ingressos com meia-entrada ou compraram na última janela de venda alegam ter sido orientadas a retirarem o QR code na bilheteria. Torcedores que compraram entradas para a Fanzone também disseram precisar da validação.

Eu cheguei às 7h [no autódromo]. Eles indicaram para gente ir ao portão E, depois no E, depois no G... E nós fomos ficando em todas as filas, até que finalmente a gente chegou na entrada do Fanzone. Meu ingresso só dá direito hoje. Por isso cheguei às 7h para entrar às 8h. O meu maior interesse era de acompanhar as entrevistas. Até que finalmente, quando a gente chegou lá, falaram que precisava de uma validação na bilheteria. E daí a gente entrou nessa fila, às 9h15.

Henriane Morel, ao UOL Esporte

Segundo relatos, apenas dois guichês estavam disponíveis pela manhã. Por isso, ao longo das horas, a área da frente dos portões 7 e 8 ficou abarrotada de pessoas nas calçadas. O alto fluxo de pessoas fez com que a organização disponibilizasse mais quatro guichês. Até as 13h30, cerca de 400 pessoas ainda aguardavam atendimento debaixo de quase 30ºC.

Fãs na bilheteria do GP de São Paulo após o treino livre de sexta-feira (1) Imagem: Pedro de Sousa/UOL

Por conta da aglomeração, houve muita confusão e briga na porta da bilheteria. Pessoas que conseguiram furar a fila ou entraram por meio do atendimento prefencial — sem fazer parte de nenhum dos grupos prioritários — discutiram com quem estava há mais de quatro horas em pé.