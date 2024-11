Poatan diz que sente dores nas mãos 1 mês após deixar rival desfigurado

Alex Poatan, lutador brasileiro do UFC, revelou nesta sexta-feira (1º) que sua mão ainda dói quase um mês após a luta contra Khalil Rountree Jr., que ficou desfigurado.

O que ele disse

Poatan afirma que machucou as mãos de tanto bater no adversário. "No quarto round, eu estava dando uns jab que machucava minha mão. Juro. Pensava assim: 'Caramba, minha mão está quebrada'. Até hoje dói. Machucou [de tanto bater]. Vi que os jab estava funcionando e falei: 'Tenho que machucar'", disse em entrevista ao Podpah. O americano foi levado ao hospital após a combate para ser atendido.

Os golpes de Poatan em Rountree impressionaram até o árbitro da luta. Joe Rogan, que media as entrevistas após o combates, revelou uma confissão de Marc Goddard, juiz do combate, após a vitória do brasileiro.