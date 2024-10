Aposentado do futebol, Forlán vai disputar torneio profissional de tênis

Imagem: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

O ex-jogador de futebol Diego Forlán vai disputar a chave de duplas do Uruguai Open, torneio de tênis, no mês de novembro.

O que aconteceu

Forlán fará dupla com o argentino Federico Coria. O companheiro do astro uruguaio é o atual número 101 do ranking da ATP. A competição será disputada entre os dias 11 e 17 de novembro.

Este não é o primeiro torneio de Forlán na carreira como tenista. O uruguaio, que tem 45 anos, vem disputando alguns campeonatos para maiores de 40 anos no Uruguai e em outros países da América do Sul.