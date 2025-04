Djokovic é surpreendido por 44º do mundo e cai na estreia em Madri

Três vezes campeão do Masters 1000 de Madri, Novak Djokovic foi surpreendido logo na sua estreia na atual edição do torneio. O sérvio, número 5 do mundo, perdeu para o italiano Matteo Arnaldi, 44º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h42min de partida.

"É claro que Djokovic não está em sua melhor forma, mas foi incrível derrotá-lo aqui. No começo da partida, eu estava meio perdido, nunca tinha jogado neste estádio, mas tentei lutar por todos os pontos e ser agressivo", afirmou o italiano, que se emocionou após o triunfo.

Cometendo 32 erros não forçados e longe de sua melhor forma, Djokovic teve seu serviço quebrado três vezes e jamais conseguiu impor seu ritmo. Foi apenas o segundo jogo do sérvio no saibro nesta temporada - e também a segunda derrota, repetindo a queda precoce que já havia sofrido em Monte Carlo para o chileno Leandro Tabilo.