Bia Haddad perde para 'gêmea' após 3h, se despede de Madri e mantém jejum

Bia Haddad Maia está eliminada do Masters 1000 de Madri. Em jogo dramático contra a "gêmea" Belinda Bencic, definido apenas no tie-break, a brasileira saiu atrás, foi buscar o empate, mas viu a suíça crescer no fim do terceiro set e conseguir a vitória por 2 sets a 1. A número 19 do mundo chegou a ter a vantagem de 4 a 1 na última parcial, mas acabou derrotada na terceira fase.

Bia amarga sua terceira derrota contra Bencic. Ao todo, as atletas se enfrentaram quatro vezes, com apenas um triunfo verde-amarelo, nas quartas de final de Toronto em 2022.

Em quadra por três dias seguidos, Bia sentiu as 3h03 do duelo contra a suíça. O jogo foi marcado por muitas trocas de bola e demora para a definição dos games. No terceiro set, a brasileira chegou a levar a mão à coxa.