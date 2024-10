Leva jeito? Príncipe Harry encara ondas em piscina de Kelly Slater; assista

O britânico mostrou talento ao pegar uma onda e não caiu — o vídeo foi gravado por Bastolaer, que elogiou o "irmão".

No Taiti, ainda chamamos de Príncipe Harry, mas no Surf Ranch é o meu irmão. Foi uma honra ter você surfando comigo e com o Kelly Slater Raimana Van Bastolaer

Assista ao momento