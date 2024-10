Cruzeiro x Bahia: onde assistir ao vivo e horário do jogo do Brasileirão

Ambos chegam para a partida vindo de tropeços no Brasileirão. O Bahia foi derrotado pelo Flamengo no último compromisso, enquanto o Cruzeiro, semifinalista da Sul-Americana, não vence no campeonato há quatro jogos.

O Bahia goleou o Cruzeiro no último confronto entre os times. No duelo do primeiro turno, o clube baiano saiu vitorioso por 4 a 1.

Cruzeiro x Bahia -- 30ª rodada do Brasileirão

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data e horário: 18 de outubro de 2024, às 21h30

Transmissão: Sportv e Premiere