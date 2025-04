Minas x Osasco: onde ver e prováveis escalações

Nos pontos de bloqueio, a central Thaisa soma 75 pelo Minas, ocupando o quinto lugar geral. A primeira jogadora do Osasco é a ponteira Natália, com 41, empatada em 16º com Kisy. A melhor meio de rede do time paulista na lista é Valquíria, com 37 pontos em 21º.

Já no passe, a líbero Camila Brait, referência e capitã do Osasco, lidera com 68,77% de positividade. As ponteiras Maira e Natália aparecem em 12º e 13º, respectivamente, com 59,16% e 58,98%. Pelo Minas, Pri Daroit, atualmente na reserva da equipe vem em 11º, com 59,36%. A primeira titular minastenista na lista é a dominicana Peña, em 15º.

Confira os prováveis times para o duelo desta terça-feira (15/4):

Gerdau Minas: Gray, Kisy, Peña, Glayce, Thaisa, Julia Kudiess e Kika (líbero). Técnico: Nicola Negro.

Osasco/São Cristóvão Saúde: Giovana, Tifanny, Natália, Maira, Valquíria, Larissa e Camila Brait (líbero). Técnico: Luizomar de Moura.

