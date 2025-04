F-1: Arábia Saudita planeja ter equipe própria no futuro

Os planos da Arábia Saudita na Fórmula 1 não devem se restringir a receber um GP todos os anos. Nesta terça-feira, o príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal revelou sua intenção de contar com uma equipe própria para representar o país no grid do principal campeonato de automobilismo do mundo.

"Isso pode acontecer, pode acontecer em breve, se você observar o crescimento (do esporte no mundo)", declarou o príncipe, às vésperas do GP da Arábia Saudita, no fim de semana. "Vemos que a Fórmula 1 está alcançando novos mercados, as vendas estão aumentando globalmente."

O dirigente saudita indicou que poderia comprar uma equipe futuramente. "Se você for comprar uma equipe de Fórmula 1, as pessoas a comprarão para ganhar dinheiro com ela, especialmente se ela for comprada por uma das empresas do PIF (Fundo de Investimento Público Saudita)", afirmou, sem citar nomes.