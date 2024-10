Bélgica x França: onde assistir e horário do jogo da Liga das Nações

Bélgica e França se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 15h45, em confronto válido pela quarta rodada da Liga das Nações. O duelo acontece no estádio Rei Balduíno.

O jogo será transmitido pelo SporTV, na TV por assinatura. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

A Bélgica ocupa a terceira posição do Grupo 2, com uma vitória, um empate e uma derrota. A seleção belga soma quatro pontos em três jogos, com um 3 a 1 sobre Israel, empate por 2 a 2 com a Itália e um duelo perdido para a França por 2 a 0.