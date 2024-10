Super Livinho: cantor nocauteia rival e vai para campo poucas horas depois

Livinho manteve o "cinturão dos influenciadores" na luta do último sábado (12): no FMS 3, ele havia nocauteado Dynho Alves no 3° round — o músico havia sido ausência na 4ª edição do evento e, ao ser novamente desafiado, não titubeou.

MC Livinho foi jogador profissional de futebol por um curto período. Em 2021, ele treinou e atuou profissionalmente no São Caetano por quatro meses. Foram oito jogos e nenhum gol.

O cantor esteve perto de retornar ao futebol em 2024, mas as negociações não se concretizaram. No início deste ano, Livinho recebeu uma proposta para atuar pelo Independente de Limeira na Série A4 do Campeonato Paulista (equivalente à quarta divisão estadual).