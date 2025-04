Liverpool iguala United como maior campeão do Inglês; veja a lista completa de vencedores

A vitória do Liverpool diante do Tottenham, por 5 a 1, neste domingo garantiu o título inglês para a equipe. Pela segunda vez, desde que a competição passou a adotar o formato atual, na temporada 1992/1993, os Reds terminam à frente na classificação final. Com isso, chegam ao 20º título do Campeonato Inglês e se iguala ao Manchester United como maior campeão nacional.

A última conquista do Liverpool havia sido na temporada 2019/2020. Até então, o clube não tinha sido campeão inglês na era Premier League. Agora, com o segundo título na cabine de troféus do clube inglês, a equipe iguala o Manchester United, um de seus maiores rivais, pela liderança dos campeões ingleses.

Na era Premier League, os Red Devils lideram a contagem, com 13 conquistas, mas não alcançam o título desde 2012/2013, último ano de Alex Ferguson à frente da equipe. Esse jejum permitiu ao Liverpool que, mesmo tendo se sagrado campeão em apenas duas oportunidades na nova era do futebol inglês, alcançasse a liderança de títulos do Campeonato Inglês.