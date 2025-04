Onde vai passar Cruzeiro x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

O Cruzeiro recebe o Vasco na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro tenta se recuperar da derrota sofrida na rodada passada. A Raposa visitou o Red Bull Bragantino e perdeu por 1 a 0.