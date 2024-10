Último palco de Nadal no Brasil, Mineirinho reabre para jogos após 2 anos

O Mineirinho volta a receber um grande jogo desde a última vinda de Rafael Nadal ao Brasil, que reabriu o local há quase dois anos. O tradicional palco esportivo de Belo Horizonte, que passou por uma série de reformas, sediará o Final Four do Campeonato Mineiro de vôlei neste final de semana.

Nadal reabriu, vôlei retorna

O Estádio Jornalista Felippe Drummond, carinhosamente chamado de Mineirinho, vai receber partidas de vôlei após cinco anos. As semis do estadual masculino serão disputadas neste sábado (12), e a final ocorre no domingo (13). Itambé Minas e JF Vôlei se enfrentam de um lado, enquanto Sada Cruzeiro e Praia Clube duelam do outro.

O último jogo de vôlei no local foi disputado em abril de 2019, pela Superliga Feminina. No dia 21 daquele mês, o Gerdau Minas venceu o Dentil Praia clube por 3 a 2 no primeiro confronto da série final.