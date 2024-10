Acerto de contas? FMS 5 promete encaradas tensas após tumultos em coletiva

Estou aqui porque eu tive uma pedra no sapato desde a minha última luta. Estou aqui pelo Luiz Otávio Mesquita, o cara que me desafiou. Luiz, aceitei a luta e estou aqui. Não vai ficar do jeito que ficou o que você fez comigo. Você foi um moleque, me deu um tapa na cara. Se prepara, você vai me conhecer de um jeito que nunca conheceu

Nego do Borel

Você acha que tenho medo de você, Nego? Se eu tivesse medo de você, nem teria ido naquele bar. Você acha que falar da minha família é o que, então? Seu vacilão. Fala de novo do meu pai que você vai tomar outro tapa

Luiz Otávio Mesquita

MC Livinho e Fe Alves, que não esquentaram o clima na coletiva, antecedem a encarada principal, que terá El Chino e Popó: o boxeador argentino, há duas semanas, rasgou uma camisa do Brasil na frente do tetracampeão, que revidou e aplicou uma cadeirada no rival. O duelo é o principal do FMS 5.

Veja o card completo do FMS 5