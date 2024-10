Popó x El Chino no FMS 5 vai passar na TV? Data, horário e onde assistir

Acelino Popó Freitas volta ao ringue neste sábado (12) para enfrentar Jorge 'El Chino' Miranda no Fight Music Show 5, no ginásio do Canindé, em São Paulo. O início das lutas do evento está previsto para 19h (de Brasília).

O que aconteceu

Popó protagonizou as outras quatro edições do Fight Music Show. O tetracampeão mundial de boxe já lutou com Whindersson Nunes, Pelé Landy, Júnior Dublê e Kléber Bambam. Ele venceu em todas as ocasiões.

Agora, o brasileiro terá pela frente o também experiente pugilista Jorge Daniel Miranda, conhecido como 'El Chino'. Na coletiva do evento no mês passado, Popó deu uma cadeirada no argentino.