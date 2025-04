Onde vai passar Barcelona x Real Madrid pela Copa do Rei? Como assistir ao vivo

Nesta edição, o Barcelona avançou à final ao eliminar o Atlético de Madrid nas semifinais. O Real Madrid garantiu sua vaga ao passar pela Real Sociedad.

O retrospecto recente favorece os culés. As equipes já se enfrentaram duas vezes nesta temporada, ambas com goleadas dos catalães: 4 a 0 no Espanhol, em pleno Santiago Bernabéu, e 5 a 2 na Supercopa da Espanha.

Barcelona x Real Madrid -- Copa do Rei