Transmissão ao vivo de João Fonseca x Tommy Paul: veja onde assistir

João Fonseca mede forças com Tommy Paul na tarde de hoje, na quadra Manolo Santana, pelo Masters 1000 de Madrid. O duelo não começará antes de 16h10 (de Brasília).

Onde assistir? A partida será transmitida pela ESPN 2 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O brasileiro avançou com uma boa estreia no torneio. Atual 65 do mundo, Fonseca venceu Elmer Moller por 2 sets a 0.