Fluminense x Cruzeiro: veja horário e transmissão do jogo do Brasileirão

O jogo Fluminense x Cruzeiro, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado nesta quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Sportv (TV fechada) e o Premiere (pay-per-view) vão transmitir o duelo ao vivo. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Fluminense está dentro do Z4 e acumula três derrotas seguidas no Brasileirão. A equipe de Mano Menezes tem 27 pontos e até pode deixar a zona da degola em caso de vitória, desde que Corinthians ou Vitória tropecem no fim de semana.