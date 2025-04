Onde vai passar Nacional x Bahia pela Libertadores? Como assistir ao vivo

A equipe de Rogério Ceni vem de um empate também no Brasileirão. Na Vila Belmiro, o Bahia ficou no 2 a 2 com o Santos.

Já o Nacional começou a competição com derrota. A equipe visitou o Atlético Nacional, na Colômbia, e foi superada por 3 a 0.

Nacional x Bahia -- Copa Libertadores 2025