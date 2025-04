Onde vai passar o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil? Como assistir

Os clubes estão divididos em dois potes. Assim, equipes no mesmo grupo não podem se enfrentar. A definição dos potes foi feita com base no ranking nacional de clubes do início de 2025.

Os jogos de ida da terceira fase estão previstos para a semana do dia 30 de abril e os de volta, para a data base de 21 de maio. O campeonato seguirá até novembro.

Veja os potes

Pote 1

Athletico-PR

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Corinthians

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Red Bull Bragantino

Santos

São Paulo

Vasco

Pote 2