Palmeiras x Cerro Porteño: horário e onde assistir ao jogo na Libertadores

A equipe de Abel Ferreira também chega embalada pela vitória diante do Sport no Brasileirão. O jogo aconteceu na Ilha do Retiro, e o Alviverde venceu por 2 a 1 com dois gols de pênaltis.

O Cerro Porteño estreou de maneira positiva na Libertadores. A equipe paraguaia recebeu o Bolívar e venceu por 4 a 2.

Palmeiras x Cerro Porteño -- Copa Libertadores 2025