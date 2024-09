Quem é o reforço do Botafogo para o NBB que é fenômeno nas redes sociais

Os dois se conheceram aqui no Botafogo. Essa aqui é uma história que parece quase escrita para eu jogar aqui, né? Eles ficaram muito felizes. Me falaram que tiveram momentos muito felizes jogando aqui pelo Botafogo. Tiveram ótimas passagens em nível esportivo e também de vida social, que eles têm amizades que fizeram no clube e que persistem até hoje aqui. Eles ainda não têm previsão de vinda, mas estou incentivando muito Felipe Motta

Os pais dele foram jogar em clubes italianos, e ele nasceu no país europeu. Ele viveu por lá até cerca de 16 anos, antes de desbravar o mundo. Com dupla cidadania, atuou pela seleção brasileira na base e chegou a ser eleito o melhor jogador da América do Sul por duas vezes. Passou ainda por Austrália e pelos Estados Unidos, na NBA Global Academy, antes de desembarcar no Fortaleza, em 2022, para a primeira experiência no país.

O que mais ele disse?

Expectativa para a temporada. "Estou muito animado. O Botafogo me deu essa oportunidade, e acho que é um lugar onde eu vou poder evoluir muito. Sou jogador jovem e eu acho que aqui eu vou ter uma oportunidade de melhorar e competir no nível mais alto. Acredito muito no trabalho do nosso técnico, o Sebastian. E eu sei já que é um técnico muito competente e eu acredito muito no trabalho dele e nesse time. Acho que temos um grande potencial e podemos fazer um belo campeonato".