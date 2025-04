Botafogo mantém tabu contra o Fluminense, vence o 'Clássico Vovô' e cola no G-6 do Brasileirão

O clássico carioca começou com domínio total do Botafogo. Dominando a posse de bola, o time da casa não conseguia chegar com objetividade e viu o momento de maior brilho da partida nos minutos iniciais ser um escanteio assinalado pelo árbitro, após Fábio demorara para repor a bola, aplicando a nova regra da Fifa.

Entretanto, o Botafogo passou a pressionar ainda mais e quase abriu o placar com Matheus Martins, que parou em milagre de Fábio aos 19 minutos. Porém, a pressão surtiu efeito. Aos 36, Igor Jesus recebeu de Martins na direita e cruzou rasteiro para Vitinho mandar para o fundo do gol e levar os mandantes em vantagem para o intervalo.

O atual campeão brasileiro ainda teve mais uma chance aos 44, com Igor Jesus, quando o camisa 99 subiu de cabeça e mandou na trave. Na volta para o segundo tempo, porém, o cenário mudou. O Fluminense passou a atacar mais e quase igualou o marcador aos sete, quando Bernal arriscou de fora da área e John pegou no ângulo.

Os visitantes tiveram mais uma grande chance aos 27, quando em cobrança de falta, John Arias cobrou falta no travessão. Do outro lado, o Botafogo quase ampliou aos 37 com Igor Jesus, que de cabeça, mandou rente à trave.

Entretanto, o jogo não teve novas grandes chances, mas o time da casa ampliou o placar aos 49 minutos, num contra-ataque armado após erro de Paulo Baya. O meia Savarino carregou em velocidade e marcou o gol, coroando a sua grande atuação.

As equipes voltam a campo para a sétima rodada do Brasileirão apenas no próximo sábado (dia 3). A partir das 18h30, o Fluminense recebe o Sport no Maracanã. Pouco mais tarde, às 21h, é a vez do Botafogo visitar o Bahia, na Arena Fonte Nova.