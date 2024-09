Como teste vocacional 'mudou a vida' de lutador brasileiro em alta no UFC

O aplicador do teste veio e falou para mim: 'Você é um cara que gosta muito de aprender, então, pensa o seguinte: um dia que você não aprendeu algo novo é um dia em vão'. Depois disso, eu sempre tento aprender alguma coisa todo dia, e acho que isso resume um pouco o que foi minha vida nas artes marciais.

Todo dia eu chego na academia e quero aprender algo novo, fazer algo novo. Isso me dá motivação. E aí desde esse conselho que o cara me deu eu nunca mais esqueci. Já faz bastante tempo, quase 20 anos. Moicano, ao UOL

Renato Moicano na pesagem do UFC Paris Imagem: Chris Unger/Getty

A frase ajudou Moicano a definir seus próximos passos, investindo de vez na luta e moldando a sua trajetória nas artes marciais. Natural de Brasília, ele começou a carreira no jiu-jitsu, mas se empenhou em dominar outros estilos para criar uma mistura própria, e hoje acredita estar bem completo: "É personalidade mesmo, não é nada que programei, não", disse.

Eu passei muitos anos dedicando ao jiu-jítsu, aí eu comecei a treinar luta em pé, depois passei muitos anos treinando wrestling. Eu passei muito tempo treinando muita coisa diferente e fiquei bom em várias áreas. Hoje eu sou bem completo, mas também eu não sou um cara que é destacado absurdamente por causa de um... A não ser mais a questão do grappling. Meu grappling está muito eficiente, mas é uma mistura.

A busca por conhecimento também se aplica à vida fora do MMA: ele tem variados hobbies, gosta de estudar política e economia e até virou youtuber. Moicano gosta de investir no mercado financeiro, grava um podcast em inglês e recheia seu canal no YouTube com vídeos de diversos assuntos, incluindo análise sobre o programa Shark Tank Brasil. Está lendo um livro sobre economia austríaca que quer recomendar no centro da Accor Arena após ganhar a luta.