Australiano é suspenso após tentar comprar cocaína durante as Olimpíadas

Thomas Craig, da seleção australiana de hóquei sobre grama, foi suspenso por até um ano após tentar comprar cocaína durante as Olimpíadas de Paris 2024. O atleta chegou a ser detido, mas acabou liberado após pagamento de fiança.

O que aconteceu

No primeiro momento, Craig ficará afastado por seis meses. Os outros seis dependerão do comportamento do atleta no período.

A punição entrou em vigor na última segunda-feira (9). A Hockey Australia (entidade responsável pela modalidade no país) anunciou a suspensão em comunicado oficial.