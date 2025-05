Dorival tem estreia tímida no Corinthians em vitória sobre Novorizontino pela Copa do Brasil

O trabalho de Dorival Júnior no Corinthians começou sem grande empolgação. O time visitou o Novorizontino e venceu por 1 a 0 pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta ocorre dia 21 de maio, na Neo Química Arena, com vantagem do empate para os corintianos.

A escalação inicial escolhida por Dorival foi no sentido de preservar os principais jogadores do Corinthians. Apenas Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho e Angileri eram do time titular.

Isso foi refletido na qualidade do jogo, que foi marcado por passes errados, poucas chances criadas dos dois lados e desperdício de finalizações. O Corinthians volta a campo, com titulares, contra o Inter, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.