Sinner toma susto, mas derrota americano e vai à segunda fase do US Open

Jannik Sinner dominou as manchetes do mundo do tênis nos últimos dias, quando foi revelado que ele havia sido considerado sem culpa em um caso de doping. Se o ambiente mexeu com seus nervos, o número 1 do mundo não deixou transparecer. Depois de perder o primeiro set para um inspirado Mackenzie McDonald (#140 do ranking), o italiano encontrou um belo ritmo de jogo e venceu sem drama sua estreia no US Open: 2/6, 6/2, 6/1 e 6/2.

Primeiro homem italiano a disputar o US Open como cabeça de chave número 1, Sinner vai enfrentar na segunda fase outro americano: Alex Michelsen (#49), de 20 anos, que superou seu compatriota Eliot Spizzirri (22 anos, #341, qualifier) por 6/1, 7/5 e 6/3 nesta terça-feira. Sinner e Michelsen duelaram há pouco mais de uma semana, na primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, e o italiano venceu por 6/4 e 7/5.

Com o triunfo de hoje, Sinner soma cinco vitórias seguidas no circuito. Em seu último torneio antes do US Open, o italiano foi campeão em Cincinnati, onde superou Michelsen, Jordan Thompson (WO), Andrey Rublev, Alexander Zverev e Frances Tiafoe.