Foto rara mostra como ficou a perna de Tiger Woods após acidente; veja

Uma foto rara, tirada no último final de semana, revelou detalhes sobre os danos na perna de Tiger Woods após o acidente que sofreu em 2021, na Califórnia, Estados Unidos.

O que aconteceu

Os detalhes de como ficaram a perna direita do 15 vezes campeão do Grand Slam foram revelados por fãs e publicadas na internet. O jogador estava presente no último torneio masculino do ano em Royal Troon, na Escócia.

A imagem que logo passou a ser compartilhada nas redes sociais mostram uma enorme cicatriz na perna direita. Woods cobre geralmente a região com uma cinta.