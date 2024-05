No futevôlei, Felipe Adão celebra modalidade e se inspira no pai: 'Legado'

Do campo para a areia

Felipe Adão deu os primeiros passos no Vasco, mas foi revelado pelo Botafogo. Ele defendeu ainda clubes no exterior e parou em 2020, quando estava na Cabofriense.

O adeus aos 34 anos aconteceu devido às fortes dores no quadril. Na ocasião, os planos para o pós-carreira eram outros, mas surgiu o futevôlei.

"Projetei, na realidade, outra coisa. Sou formado em Executivo do Futebol e ainda tenho essa vontade. Pensava em jogar futevôlei como lazer, mas as coisas aconteceram com uma rapidez absurda e hoje consigo fazer disso o meu trabalho".

Sempre pratiquei futevôlei, principalmente nas férias, nos tempos em que atuava no campo. Isso vem do meu pai, um legado. Na época dele, rivalizada com o Edinho [ex-zagueiro do Fluminense]