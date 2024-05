Seleção de vôlei: Gabi fala sobre recuperação, livros e o cachorrinho Nadal

Capitã da seleção feminina de vôlei, Gabi está recuperada e à disposição do técnico José Roberto Guimarães para a Liga das Nações. Da leitura para aliviar a tensão ao apoio do cachorrinho Nadal, a ponteira é um dos principais nomes do time nacional, que começa a caminhada no torneio nesta terça (14), contra o Canadá.

Recuperada

Gabi tinha um incômodo no tendão patelar do joelho. Ela ressalta que o período com as limitações ficou para trás e ela se mostra ansiosa para estar em quadra com a equipe.

A atleta do Vakifbank Istanbul, da Turquia, explicou um pouco como foi esse período de recuperação. O tratamento contou com uma passagem em uma clínica em Sevilha, na Espanha, antes de desembarcar no Brasil.