Fonseca não vai a Roland Garros e monta calendário com foco em Wimbledon

João Fonseca não tem planos de voltar a competir na temporada europeia de saibro. Sem ranking para classificar-se diretamente ao qualifying de Roland Garros, o carioca de 17 anos já fez seu planejamento de olho em Wimbledon. A ideia, no momento, é disputar três torneios de grama antes de jogar o qualifying do slam britânico.

Até esta semana, Fonseca estava inscrito no Challenger de Skopje, na Macedônia do Norte, que é disputado em quadras de saibro e começa na mesma semana do qualifying de Roland Garros. No entanto, o brasileiro retirou seu nome da lista do evento. Seu calendário, por enquanto, está montado da seguinte forma: