Corrida de cavalo e UFC Rio: a jornada dupla de Charles do Bronxs

A corrida de cavalo é a minha paixão. Gosto de verdade disso. Não somente de correr, mas do tratamento, tudo que você cuida, tudo o que você faz, o tempo que está ali Charles do Bronxs

Na corrida, o cavalo dispara puxando o "surky", uma espécie de charrete leve. Durante o trajeto, o animal não pode mudar a andadura, ou seja, não pode deixar de trotar.

Charles expõe a paixão por cavalos nas redes sociais. Há diversos registros dele em corridas ou realizando os cuidados dos animais.

O lutador compara a rotina do cavalo à que ele é submetido, como atleta. Do Bronxs ressalta as medidas necessárias tanto de preparação quanto de recuperação após as corridas.

"O cavalo é a mesma coisa do atleta. Do mesmo jeito que eu tenho de acordar cedo para treinar, ele também acorda todo dia para treinar. Do mesmo jeito que faço gelo, cavalo faz gelo. Do mesmo jeito que, depois que eu eu luto, preciso do descanso, ele também Eu faço massagem, ele faz massagem. É muito idêntico tudo que fazemos", ressaltou