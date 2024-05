Tapa na cara, dança e golpe acrobático: quem é o Paraense Voador do UFC Rio

Ele já venceu uma luta dando tapas na cara do oponente e acertou o rosto de outro com um mortal para trás. Também já entrou no octógono fazendo uma coreografia de Michael Jackson e, com um estilo agressivo e provocador, tem conquistado o público com seus golpes acrobáticos, rebatizados por ele próprio como canga leitão, coice de mula e outros nomes indecifráveis. O irreverente brasileiro atende pelo nome de Michel Pereira, também conhecido com o "Paraense Voador".

Colecionando prêmios de "Performance da Noite" e com sete vitórias consecutivas, o lutador da pequena Tucumã (PA) garante que não mudará seu estilo ousado e surge como candidato a roubar a cena do UFC Rio deste sábado (4), quando enfrentará o ucraniano Ihor Potieria pelo peso médio.