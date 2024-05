Lutadora do UFC revela que está prestes a ficar sem teto antes de luta contra brasileira

Escalada para enfrentar a brasileira Luana Santos no UFC Denver, programado para o dia 13 de julho, Mariya Agapova terá que lidar com um obstáculo extra na sua preparação para a luta. Através da ferramenta 'stories' no seu perfil oficial no 'Instagram', a lutadora do Cazaquistão revelou que está prestes a se tornar uma pessoa sem-teto, por não ter condições financeiras de arcar com os custos do seu aluguel na Flórida (EUA), onde mora há alguns anos.

Na publicação, a peso-mosca (57 kg) do UFC, que não luta desde setembro de 2022, ainda fez um apelo aos seguidores para ajudá-la a encontrar um abrigo que possa acolhe-la. A busca pelo auxílio de uma instituição de caridade ao invés de tentar encontrar apoio nos amigos pode ser explicada pela perturbadora declaração feita pela atleta cazaque no mesmo post, na qual alega ter sido vítima de tentativa de exploração sexual por pessoas próximas a ela.

"Eu provavelmente vou estar sem casa em uma semana. Vocês estão surpresos? Mas eu não. Isso é um clássico da minha vida na América. Me tornar sem-teto pouco antes de uma luta no UFC. Isso é uma p*** de um clássico! Na próxima semana eu estarei procurando por um abrigo de sem-teto. Porque eu não acredito mais nas pessoas. Então, já que eu não tenho dinheiro para o aluguel, eu moro onde eu tiver que morar. As pessoas me exploram, e durante essa exploração, eles negligenciam meus limites pessoais e a minha vida. Incluindo tentar me vender para exploração sexual pelas minhas costas. Quem souber de abrigos, instituições de caridade que são destinadas a ajudar, não explorar, por favor me escreva. Estado da Flórida", desabafou Agapova.