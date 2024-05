UFC 301: onde assistir a Pantoja x Erceg valendo cinturão, horário e card

O campeão Alexandre Pantoja defende seu cinturão do peso-mosca contra o australiano neste sábado (4), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, pelo UFC 301.

O card principal do evento começa às 23h (de Brasília) e terá transmissão do UFC Fight Pass. As preliminares terão início às 19h e também passarão no canal Goat. O canal do UOL Esporte no YouTube exibirá as três primeiras lutas do evento.

José Aldo e outros brasileiros também estarão em ação, como Vitor Petrino, Michel Pereira e Caio Borralho. O 'Rei do Rio' retorna da aposentadoria para enfrentar Jonathan Martinez pelo peso-galo.