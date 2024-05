Edson Barboza despenca no ranking dos penas após derrota no UFC

Edson Barboza sofreu um duro revés. No UFC Vegas 92, evento realizado no último sábado (18), o brasileiro foi dominado por Lerone Murphy, perdendo a luta por decisão unânime. Sendo assim, o veterano despencou no ranking do peso-pena (66 kg) e se aproximou de deixar a elite da categoria, na atualização semanal do ranking divulgada pela própria organização nesta terça-feira (21).

Antes do evento acontecer, Edson era o número 12 nos penas do UFC. Agora, derrotado, o brasileiro perdeu três posições no top-15 da categoria, caindo para o 15º lugar. Por outro lado, Murphy defendeu a invencibilidade no MMA, emplacou a sexta vitória seguida na companhia e, de quebra, voltou a integrar o ranking da divisão. Em alta no peso, o britânico assumiu a 11ª colocação.

Mudanças nos palhas

Assim como Edson, Luana Pinheiro também foi derrotada no evento e, com isso, caiu no ranking dos palhas (52 kg) do UFC. No show, a brasileira foi finalizada por Angela Hill no segundo round e perdeu três posições na tabela de classificação da categoria, ou seja, saiu da nona colocação para a 12ª. Já a americana, de 39 anos, voltou a integrar o top-10 da divisão. Subindo três degraus no peso, a veterana virou dona do nono posto.