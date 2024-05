Corinthians e Vasco: escândalos piores do que Gabigol com a camisa do rival

Que mundo é esse em que o que está acontecendo com Corinthians e Vasco não nos escandaliza mais do que Gabigol com a camisa do rival?

A coluna de Juca Kfouri trouxe detalhes grotescos sobre participação de laranja na negociação do novo contrato de patrocínio corintiano. Valores, nome das pessoas maldosamente usadas, foto de uma sede fictícia de empresa fantasma. Gabigol com a camisa do Corinthians é mais escandaloso do que isso?

E o Vasco que vendeu seu futebol para uma empresa nada idônea que está perto de falir depois de supostamente dar um golpe? Na época da venda, os dirigentes que foram os grandes responsáveis pelo negócio não foram capazes de fazer uma pesquisa de mercado para saber para quem estavam entregando um clube do tamanho do Vasco?