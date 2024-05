Chael Sonnen indica luta de boxe contra Jorge Masvidal após encarar Anderson Silva

Oriundo do wrestling, Chael Sonnen fará seu primeiro combate sob as regras do boxe no próximo dia 15 de junho, em São Paulo, contra o maior rival de sua carreira no MMA, o brasileiro Anderson Silva, ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC. No entanto, este não deve ser o único desafio que o ex-desafiante ao título do Ultimate terá nos ringues da nobre arte. Pelo menos é o que garante o próprio lutador americano.

Em recente episódio do programa 'Good Guy/Bad Guy', da 'ESPN' americana, Sonnen revelou que, além da luta contra Anderson Silva, também tem encaminhado um duelo contra Jorge Masvidal. Os dois ex-lutadores do UFC vem se desentendendo publicamente nos últimos meses, com direito a provocações e até ameaças de ambas as partes. Agora, tudo indica que os veteranos vão resolver suas pendências no ringue de boxe.

"De acordo com eles (empresários), Anderson disse para Chael escolher as regras. E foi uma situação onde eu sempre quis lutar boxe. Eu tenho essa coisa vindo aí com Masvidal. Já que estamos revelando todos esses segredos, eu tenho essa coisa vindo aí com Masvidal em outubro desse ano. Isso surgiu desde que a ESPN me 'sequestrou' em Miami no UFC 299 para tentar me proteger de Masvidal. Não teve nada que machucou meu ego mais do que eu ser o cara que ficou trancado. Tenho Jorge na minha mira. E Anderson, por mais que eu queira vencê-lo, por mais que eu vá entrar lá para vencê-lo, isso é tudo uma etapa do processo porque quando eu entrar lá com Masvidal, vão ser oito rounds e vamos ter as luvas de 10 ou 12 onças. Vai ser uma situação um pouco diferente", declarou Chael.