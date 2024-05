Estrela do UFC Rio, Pantoja foi garçom e guia em praia de Arraial do Cabo

O fato veio à tona quando o lutador desabafou após conquistar o cinturão do UFC, em 2023. Ainda no octógono, o carioca disse ao microfone: "você está orgulhoso de mim agora, pai?".

"Quis enaltecer minha mãe, mas acho que muita gente se identificou com esse fato de ter pais separados. Sabemos o quanto isso afeta a criança. Tenho amigos que se separaram e têm filho, e sinto muito com isso. Sei que ninguém é obrigado a estar com ninguém, mas sinto muito pela criança, que vai crescer nesse desconforto. Minha esposa tem os pais dela juntos até hoje e vejo a diferença que isso fez na vida dela e na dos meus filhos, por terem avô e avó juntos ainda", avaliou, complementando:

Jamais quis jogar alguém contra meu pai, respeito muito ele e o amo muito, mas tenho certeza que ele teve uma falta muito grande comigo. Acredito que a vida dele com minha mãe não diz respeito muito a mim, mas acho que como pai, vejo que ele faltou em muitos aspectos. Procuro jamais errar assim com meus filhos, mas tenho que ser maduro o suficiente para entender que cada pessoa é de uma forma, não posso querer que meu pai seja outra pessoa, ainda mais depois de tantos anos. Tenho que aprender a lidar com quem é meu pai para mim. Não sei se ele vai estar na arena, já faz um bom tempo que a gente não se fala, mas espero que um dia eu tenha maturidade suficiente para chegar e poder resolver essa história.

Alexandre Pantoja

Torcida de Arraial fecha setor na arena: "Falo que Arraial do Cabo me tornou lutador. Cheguei na cidade e a cidade me abraçou, tive meu primeiro mestre lá e vou ter muito orgulho dele na minha luta hoje, vou trazê-lo no meu corner. Acho que todo mundo de Arraial sempre acreditou que isso poderia acontecer, muitas vezes até mais que eu. Tive muitas lutas onde o pessoal sempre ia, acompanhava de ônibus, de carro, de van, do que dava, é uma conexão muito forte. Sei que eles já fecharam o setor aqui da arena, vai estar a galera toda junta. Minha torcida de Arraial vai estar toda de um lado só e é muito importante pra mim".