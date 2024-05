Whindersson Nunes é escalado para lutar boxe no evento de Jake Paul vs Mike Tyson

Se o evento de boxe Jake Paul vs Mike Tyson já é grandioso por si só, agora possui mais uma estrela do entretenimento em ação. O comediante Whindersson Nunes segue sua caminhada no esporte e vai medir forças com Neeraj Goyat no ringue, no dia 20 de julho, no Texas (EUA). A informação foi divulgada pela 'Netflix', serviço de streaming que vai transmitir o show, e pela 'Most Valuable Promotions', empresa de Jake, nesta terça-feira (21).

Esta vai ser a primeira luta de boxe de Whindersson em 2024, depois de uma temporada passada intensa. Nela, o brasileiro disputou três combates. Inclusive, o comediante vem de derrotas para King Kenny e My Mate Nate. Já Goyat é um boxeador profissional e, naturalmente, possui bem mais experiência que Nunes na nobre arte. O indiano, de 32 anos, construiu um cartel composto por 18 vitórias, quatro derrotas e dois empates.

Registro de Whindersson no boxe

Whindersson Nunes, de 29 anos, declara seu amor pelo boxe e tenta a sorte no tradicional esporte. Disputando lutas amadoras, de exibição e profissionais na modalidade, o humorista possui um cartel composto por duas vitórias, duas derrotas e um empate.