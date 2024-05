Anderson Silva abre como amplo favorito nas apostas para luta de boxe contra Sonnen

Não demorou muito para que as bolsas de apostas divulgassem as 'odds' (probabilidades) iniciais para a superluta de boxe entre Anderson Silva e Chael Sonnen, que acontece no dia 15 de junho, em São Paulo, no evento 'Spaten Fight Night'. E como era esperado, o 'Spider' desponta como amplo favorito para o confronto contra seu arquirrival da época do UFC.

De acordo com o site especializado 'BetOnline', Anderson Silva abriu o mercado de apostas com uma odd de -500. Isso significa que para lucrar 100 dólares com uma vitória do ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC , um indivíduo teria que apostar 500 dólares. Por outro lado, um triunfo do azarão Chael Sonnen (odd +325) pagaria 325 dólares para cada 100 dólares investidos por um apostador.

Histórico pesa a favor do Spider

Além da maior experiência e habilidade do brasileiro no boxe, outro fator que pesa a seu favor na análise dos 'oddsmakers' - profissionais responsáveis por definir as cotações de apostas em eventos esportivos e outros mercados - é o histórico de vitórias do Spider sobre o americano. Quando ainda competiam pelo UFC, Anderson Silva e Chael Sonnen se enfrentaram em duas ocasiões, ambas válidas pelo cinturão dos médios da organização.