Charles do Bronxs aposta em vitória de Makhachev contra Poirier no UFC 302

Charles Oliveira não ficou em cima do muro ao opinar sobre a aguardada disputa de cinturão do peso-leve (70 kg) do UFC. No dia 1º de junho, em Nova Jersey (EUA), Islam Makhachev, campeão da categoria, vai colocar o título em jogo pela terceira vez diante de Dustin Poirier. Atento ao duelo, 'Do Bronx' aponta o russo como favorito.

Em entrevista ao UFC Brasil, o brasileiro frisa que tudo pode acontecer no MMA, mas, ao analisar as habilidades dos lutadores, classifica Makhachev como superior por dominar tanto o grappling, quanto a trocação. Vale pontuar que Charles venceu Poirier por finalização e perdeu para o russo sendo finalizado. Como conhece a dupla, o ex-campeão dos leves alerta o algoz, uma vez que 'The Diamond' é um dos melhores boxeadores da companhia.

"Estamos falando de MMA e o MMA é muito imprevisível. Eu, de verdade, acho que o Makhachev tem muito mais armas para vencer, porque os caras que o Poirier perdeu foram os que botaram para baixo, que agarraram. Makhachev só faz isso e vem evoluindo na parte em pé. Mas acredito demais no poder de fogo na mão do Poirier. Se for para apostar meu um centavo, vou apostar no Makhachev, mas é muito ali (equilibrado) de verdade. Não sou um cara que fica em cima do muro, mas o MMA é imprevisível", declarou o ex-campeão do UFC.